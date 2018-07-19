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Şivan Perver'in babası hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

YURT dışında yaşayan ve 'Şivan Perver' ismiyle tanınan Kürt şarkıcı İsmail Aygün'ün Şanlıurfa'da yaşayan 4 eşli, 25 çocuğu ve 40 torunu olan babası Yunus Aygün (94) hayatını kaybetti.

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - YURT dışında yaşayan ve 'Şivan Perver' ismiyle tanınan Kürt şarkıcı İsmail Aygün'ün Şanlıurfa'da yaşayan 4 eşli, 25 çocuğu ve 40 torunu olan babası Yunus Aygün (94) hayatını kaybetti. 1976 yılından beri Almanya'da yaşayan Şanlıurfalı Şivan Perver'in Viranşehir ilçesine bağlı Kayalı Mahallesi'nde yaşayan babası Yunus Aygün hayatını kaybetti. Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Yunus Aygün'ün cenazesi yakınlarının gözyaşları arasında Viranşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak, defnedilmek üzere Kayalı Mahallesi'ne götürüldü.

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