Sivas Altınyayla İlçe Emniyet Amirliği Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Mevlid-i Şerif okuttu.

Altınyayla Merkez Camiinde Şehitler için okutulan Mevlid-i Şerifin sonunda polis memurları tarafından camiden çıkan vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi. Polis haftası nedeniyle bir açıklama yapan Altınyayla İlçe Emniyet Amir Vekili Muzaffer Göçlü; “Türk Polis Teşkilatımız, 10 Nisan 1845 yılından bu güne kadar 173 yıl boyunca, toplumun huzuru ve refahını, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlanmasında üstün başarı göstermiştir. Polis teşkilatımızın gösterdiği üstün başarı ve çalışma azmi ile milletimizin sevgisini kazanmıştır. Halkımızın güvenini kazanmanın haklı onurunu taşıyoruz. Şehitlerimiz için okuttukları bu Mevlid-i Şerife katılım sağlayanlara teşekkür ederim. Bu vatanın bekası için korkusuzca canlarını feda eden Aziz şehitlerimize rahmet diliyorum.”dedi.