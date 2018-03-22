Sivas Belediyesi’nden ilaçlama seferberliği

Sivas Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte şehir genelindeki cadde ve parklarda dikili olan ağaçları zararlı böceklere karşı ilaçlıyor.

Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehirdeki ağaçlarda zararlı böcek ve haşerelerin üremesini engellemek amacıyla ilaçlama çalışması yapıyor. İlaçlama esnasında meydana gelebilecek olası alerjik durumların önüne geçmek adına çalışmalar, gece geç saatlerde yapılıyor.

Şehirdeki tüm ağaçları kapsayan ilaçlama çalışmasının tamamlanmasıyla, ağaçlarda bit, sinek ve istenmeyen diğer zararlı haşeratın yuva yapması engellenmiş olacak.