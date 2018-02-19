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Sivas Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine işaret dili kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 09:27 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi şehirde yaşayan dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar kapsamında Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri için işaret dili kursu başlattı.Belediye Engelliler Kültür Merkezi’nde düzenlenen kursun açılış programına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Belediye Başkan Danışmanı Prof.

Sivas Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine işaret dili kursu

Sivas Belediyesi şehirde yaşayan dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar kapsamında Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri için işaret dili kursu başlattı.
Belediye Engelliler Kültür Merkezi’nde düzenlenen kursun açılış programına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Belediye Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı katıldı. Yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı kursun açılışında konuşan Başkan Danışmanı Toparlı, Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çalışma hayatlarında sıklıkla karşılaşacakları işitme engelli bireylerle sorunsuz iletişim kurabilmesi adına düzenlenen bu kursun büyük önem taşıdığını kaydetti.
İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile birçok alanda kurslar düzenlendiğine işaret ederek, "Toplumla iç içe olan sağlık çalışanlarının işaret dili öğrenmesini çok önemsiyoruz. Bu kursu alarak çok güzel bir faaliyete imza atacaksınız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da, "Engelliler en çok eğitim ve sağlık alanlarında sorunlarla karşılaşıyor. Sizler bu eğitimi alarak engelli kardeşlerimize faydalı olacaksınız. Her türlü imkanı sizlere sunacağız." şeklinde konuştu.
İşaret Dili Eğitmeni Mustafa Epik tarafından üç ay boyunca verilecek kursun sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Sivas Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine işaret dili kursu

Sivas Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine işaret dili kursu

Sivas Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine işaret dili kursu

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