HABER

Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

Sivas'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün 40 ışık evinden sorumlu sözde 'Sivas büyük bölge imamı' Raziye I. alışveriş merkezinde, örgüt faaliyeti yapan 5 kişi de saklandıkları yerde yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin kadın öğrenci yapılanmasına yönelik yürüttülen soruşturma kapsamında operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgüt içerisinde en az 35-40 ışık evinden sorumlu olduğu olduğu değerlendirilen firari Raziye I.’nın Sivas'ta bir hücre evinde gizlendiğini tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan polisler, Gültepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezindeki bir giyim mağazasında gözaltına aldı. Raziye I.’nın ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten polisler, yine örgütün sözde 'bölgeci' ve 'bölge talebe mesulü' konumundaki ve bir yıldır aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

siv

"EV ANNESİ"

Polis ekipleri yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucunda firari şüpheliler Seda T.K., Seda S. ve Yeter D.'nin kentten kaçmaya hazırlandığını ve bulundukları hücre evlerinden ayrılarak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan E.K.'nin eşi H.K.'nin ikametinde saklandıklarını tespit etti. Bu eve operasyon düzenleyen polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan Seda T.K. ve Seda S.'nin yakalandıkları evden önce gizlendikleri hücre evine de operasyon düzenleyen polis, örgüt içerisinde 'ev annesi' olduğu bilinen kişilerden sorumlu N.K.'nin burada barındığını tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

KIZ ÖĞRENCİLERİNE AİT ÖRGÜT EVLERİNDEN SORUMLU

Operasyonlarda tespit edilen 4 hücre evinde arama yapan polis, 49 bin 160 lira, 450 euro, 725 dolar, 7 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 tablet, 8 GSM hattı ve 1 hafıza kartı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin kız öğrencilere ait örgüt evlerinden sorumlu oldukları, bu evleri finanse ettikleri, haklarında adli işlem yapılan kişilere ve bu kişilerin yakınlarına para, gıda yardımı yaptıkları, adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılananlarla da örgüt kapsamında güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt içi bağları devam ettirdikleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Raziye I., Seda T.K., Seda S., Yeter D. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.K. serbest bırakıldı.

DHA

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!
1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

İstanbul'da yollar bomboş

İstanbul'da yollar bomboş

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.