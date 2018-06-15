Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin kadın öğrenci yapılanmasına yönelik yürüttülen soruşturma kapsamında operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgüt içerisinde en az 35-40 ışık evinden sorumlu olduğu olduğu değerlendirilen firari Raziye I.’nın Sivas'ta bir hücre evinde gizlendiğini tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan polisler, Gültepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezindeki bir giyim mağazasında gözaltına aldı. Raziye I.’nın ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten polisler, yine örgütün sözde 'bölgeci' ve 'bölge talebe mesulü' konumundaki ve bir yıldır aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"EV ANNESİ"



Polis ekipleri yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucunda firari şüpheliler Seda T.K., Seda S. ve Yeter D.'nin kentten kaçmaya hazırlandığını ve bulundukları hücre evlerinden ayrılarak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan E.K.'nin eşi H.K.'nin ikametinde saklandıklarını tespit etti. Bu eve operasyon düzenleyen polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan Seda T.K. ve Seda S.'nin yakalandıkları evden önce gizlendikleri hücre evine de operasyon düzenleyen polis, örgüt içerisinde 'ev annesi' olduğu bilinen kişilerden sorumlu N.K.'nin burada barındığını tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı.