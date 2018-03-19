Sivas hızlı tren için gün sayıyor

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Sivas-Ankara hızlı tren projesinin 2019 yılında tamamlanacağını söyledi.

Gül, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti, Bölge Müdürü Mustafa Korucu ve yetkililerden kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

TCDD Bölge Müdürlüğünün Sivas'ta önemli çalışmalar yaptığını belirten Gül, Kars'tan Sivas'a kadar 2 bin 23 kilometre demiryolu ağı bulunan Kurumun, lojistik merkez, Samsun-Sivas demiryolu ve hızlı tren projeleri ile yoğun bir çalışma içinde olduğunu aktardı.

Lojistik merkezin uzun zamandır Sivas'ın gündeminde bulunduğunu ve nisan ayı içinde proje için ihaleye çıkılacağını dile getiren Gül, "Lojistik merkez aynı zamanda 2. Organize Sanayi Bölgesini de hızlandıran bir çalışma olacak. Sanayi bölgemiz, her parseli demiryolu hattı döşenmiş bir OSB olacak. Diğer yandan Samsun-Sivas demiryolu projesi var. İlimizi limanlara yakınlaştıracak bu proje ile daha ucuza daha fazla yükü taşıyabileceğimiz bir sistem olacak." dedi.