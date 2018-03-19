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Sivas hızlı tren için gün sayıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Gül: - "Hızlı tren 2019 yılında hizmete girecek, alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Hızlı tren aynı zamanda Erzincan'a da gidecek, Hafik, Zara ve İmranlı ilçelerimiz bu hizmetten faydalanmış olacak"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Sivas-Ankara hızlı tren projesinin 2019 yılında tamamlanacağını söyledi.

Gül, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti, Bölge Müdürü Mustafa Korucu ve yetkililerden kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

TCDD Bölge Müdürlüğünün Sivas'ta önemli çalışmalar yaptığını belirten Gül, Kars'tan Sivas'a kadar 2 bin 23 kilometre demiryolu ağı bulunan Kurumun, lojistik merkez, Samsun-Sivas demiryolu ve hızlı tren projeleri ile yoğun bir çalışma içinde olduğunu aktardı.

Lojistik merkezin uzun zamandır Sivas'ın gündeminde bulunduğunu ve nisan ayı içinde proje için ihaleye çıkılacağını dile getiren Gül, "Lojistik merkez aynı zamanda 2. Organize Sanayi Bölgesini de hızlandıran bir çalışma olacak. Sanayi bölgemiz, her parseli demiryolu hattı döşenmiş bir OSB olacak. Diğer yandan Samsun-Sivas demiryolu projesi var. İlimizi limanlara yakınlaştıracak bu proje ile daha ucuza daha fazla yükü taşıyabileceğimiz bir sistem olacak." dedi.

Sivas-Ankara hızlı tren projesine değinen Vali Gül, şunları kaydetti:

"Hızlı tren 2019 yılında hizmete girecek, alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Hızlı tren aynı zamanda Erzincan'a da gidecek, Hafik, Zara ve İmranlı ilçelerimiz bu hizmetten faydalanmış olacak. İlimizin en büyük zenginliği 2019 yılında hızlı trene kavuşacak olması. Sivas olarak buna hazırlıklı olmalıyız. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile esnafımız altyapısını buna göre hazırlarsa ilimize ziyarete gelenler çok memnun kalacaklar."

TCDD 4. Bölge Müdürü Mustafa Korucu da kurumun yürüttüğü çalışmalar ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi. Geçen yıl 49 proje hazırladıklarını belirten Korucu, toplam tutarı 51 milyon 647 bin lira olan bu projelerde yüzde 51 fiziki gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Korucu, bu yıla ilişkin de 40 proje için 231 milyon lira harcama yapılacağını ifade etti.

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Hızlı tren Sivas Sivas Valisi Davut Gül

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