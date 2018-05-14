Sivas iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Dayanışma ve bereket ayı olan Ramazan geldi. 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, imsak ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Diyanetin takvimine göre hazırlanan Sivas Ramazan imsakiyesi 2018 haberimizde. Bu imsakiyeye göre Sivas'ta ilk oruç için sahur - imsak vakti 3.27 iken iftar vakti ise 19.47. 2018 Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayıp İşte Sivas Ramazan imsakiyesi 2018...

SİVAS RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:27 05:10 12:34 16:27 19:47 21:23 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:25 05:09 12:34 16:27 19:48 21:24 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:24 05:08 12:34 16:27 19:49 21:25 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:23 05:07 12:34 16:27 19:50 21:27 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:21 05:06 12:34 16:28 19:51 21:28 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:20 05:06 12:35 16:28 19:51 21:29 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:19 05:05 12:35 16:28 19:52 21:31 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:18 05:04 12:35 16:28 19:53 21:32 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:16 05:04 12:35 16:29 19:54 21:33 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:15 05:03 12:35 16:29 19:55 21:35 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:14 05:02 12:35 16:29 19:56 21:36 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:13 05:02 12:35 16:30 19:56 21:37 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:12 05:01 12:35 16:30 19:57 21:38 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:11 05:01 12:35 16:30 19:58 21:39 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:10 05:00 12:35 16:30 19:59 21:41 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:09 05:00 12:36 16:31 20:00 21:42 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:08 04:59 12:36 16:31 20:00 21:43 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:08 04:59 12:36 16:31 20:01 21:44 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:07 04:58 12:36 16:31 20:02 21:45 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:06 04:58 12:36 16:32 20:02 21:46 21 05 Haziran 2018 Salı 03:05 04:58 12:36 16:32 20:03 21:47 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:05 04:57 12:37 16:32 20:04 21:48 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:04 04:57 12:37 16:32 20:04 21:49 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:04 04:57 12:37 16:33 20:05 21:50 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:03 04:57 12:37 16:33 20:05 21:50 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:03 04:57 12:37 16:33 20:06 21:51 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:02 04:56 12:38 16:33 20:07 21:52 28 12 Haziran 2018 Salı 03:02 04:56 12:38 16:34 20:07 21:53 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:02 04:56 12:38 16:34 20:08 21:53 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:02 04:56 12:38 16:34 20:08 21:54

ORUCA NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Şâfiîler ve bazı Mâlikîler niyeti rükün saymışlardır. Her ikisine göre de, niyet edilmediği takdirde sabahtan akşama kadar aç durmak oruç yerine geçmez. Bu bakımdan, ister farz veya vâcip, isterse nâfile olsun her tür oruçta niyet şarttır. Herhangi bir oruca kalben niyet etmek, hangi orucu tutacağını kalbinden geçirmek yeterlidir. Bu niyetin dil ile ifade edilmesi, onun teyit edilmesi ve perçinlenmesi anlamına geldiğinden mendup sayılmıştır.

Ramazan, belirli adak veya herhangi bir nâfile oruç için mutlak niyet yeterlidir. Meselâ; “yarın oruç tutmaya” veya “yarınki günün orucunu tutmaya” niyet edilse, ertesi gün ramazan ise, bu niyet ramazan orucuna niyet yerine geçer; ertesi gün, daha önce oruç tutmak için vaktini tayin etmiş olduğu gün ise bu defa adak orucuna niyet etmiş olur. Hatta ramazan günleri ramazan orucu için ve oruç tutulması adanan gün, adak orucu için belirli hale geldiği için, kişi bugünlerin öncesinde niyet ederken “Yarın nâfile oruç tutmaya niyet ettim” dese bile, tutacağı oruç nâfile oruç değil, vakti belirli olan oruç yerine geçer.