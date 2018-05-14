Sivas iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Dayanışma ve bereket ayı olan Ramazan geldi. 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, imsak ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Diyanetin takvimine göre hazırlanan Sivas Ramazan imsakiyesi 2018 haberimizde. Bu imsakiyeye göre Sivas'ta ilk oruç için sahur - imsak vakti 3.27 iken iftar vakti ise 19.47. 2018 Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayıp İşte Sivas Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:27
|05:10
|12:34
|16:27
|19:47
|21:23
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:25
|05:09
|12:34
|16:27
|19:48
|21:24
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:24
|05:08
|12:34
|16:27
|19:49
|21:25
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:23
|05:07
|12:34
|16:27
|19:50
|21:27
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:21
|05:06
|12:34
|16:28
|19:51
|21:28
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:20
|05:06
|12:35
|16:28
|19:51
|21:29
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:19
|05:05
|12:35
|16:28
|19:52
|21:31
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:18
|05:04
|12:35
|16:28
|19:53
|21:32
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:16
|05:04
|12:35
|16:29
|19:54
|21:33
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:15
|05:03
|12:35
|16:29
|19:55
|21:35
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:14
|05:02
|12:35
|16:29
|19:56
|21:36
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:13
|05:02
|12:35
|16:30
|19:56
|21:37
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:12
|05:01
|12:35
|16:30
|19:57
|21:38
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:11
|05:01
|12:35
|16:30
|19:58
|21:39
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:10
|05:00
|12:35
|16:30
|19:59
|21:41
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:09
|05:00
|12:36
|16:31
|20:00
|21:42
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:08
|04:59
|12:36
|16:31
|20:00
|21:43
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:08
|04:59
|12:36
|16:31
|20:01
|21:44
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:07
|04:58
|12:36
|16:31
|20:02
|21:45
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:06
|04:58
|12:36
|16:32
|20:02
|21:46
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:05
|04:58
|12:36
|16:32
|20:03
|21:47
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:05
|04:57
|12:37
|16:32
|20:04
|21:48
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:04
|04:57
|12:37
|16:32
|20:04
|21:49
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:04
|04:57
|12:37
|16:33
|20:05
|21:50
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:03
|04:57
|12:37
|16:33
|20:05
|21:50
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:03
|04:57
|12:37
|16:33
|20:06
|21:51
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:02
|04:56
|12:38
|16:33
|20:07
|21:52
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:02
|04:56
|12:38
|16:34
|20:07
|21:53
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:02
|04:56
|12:38
|16:34
|20:08
|21:53
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:02
|04:56
|12:38
|16:34
|20:08
|21:54
ORUCA NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Şâfiîler ve bazı Mâlikîler niyeti rükün saymışlardır. Her ikisine göre de, niyet edilmediği takdirde sabahtan akşama kadar aç durmak oruç yerine geçmez. Bu bakımdan, ister farz veya vâcip, isterse nâfile olsun her tür oruçta niyet şarttır. Herhangi bir oruca kalben niyet etmek, hangi orucu tutacağını kalbinden geçirmek yeterlidir. Bu niyetin dil ile ifade edilmesi, onun teyit edilmesi ve perçinlenmesi anlamına geldiğinden mendup sayılmıştır.
Ramazan, belirli adak veya herhangi bir nâfile oruç için mutlak niyet yeterlidir. Meselâ; “yarın oruç tutmaya” veya “yarınki günün orucunu tutmaya” niyet edilse, ertesi gün ramazan ise, bu niyet ramazan orucuna niyet yerine geçer; ertesi gün, daha önce oruç tutmak için vaktini tayin etmiş olduğu gün ise bu defa adak orucuna niyet etmiş olur. Hatta ramazan günleri ramazan orucu için ve oruç tutulması adanan gün, adak orucu için belirli hale geldiği için, kişi bugünlerin öncesinde niyet ederken “Yarın nâfile oruç tutmaya niyet ettim” dese bile, tutacağı oruç nâfile oruç değil, vakti belirli olan oruç yerine geçer.
Çünkü orucun ifa edilmesi için belirlenen vakit içinde yine aynı cinsten ikinci bir ibadet yapılamayacağından, yani oruç dar zamanlı bir vâcip olup vakit de bunun miyarı olduğundan, niyet asıl yapılması gereken ibadete râci olur. Bununla birlikte bunlar için geceleyin niyet edilmesi ve ne orucu olduğunun belirlemesi (tayin) daha faziletlidir. Meselâ “Yarınki ramazan orucunu tutmaya niyet ettim” demekle belirleme yapılmış olunur.
Fakihlerin çoğunluğuna göre ramazanın her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi şarttır. Çünkü her bir günün orucu kendi başına bir ibadet olup, öteki günlerde tutulan veya tutulacak olan oruçla ilişkisi yoktur; dolayısıyla bir günün orucu bozulduğu zaman sadece o günün orucu bozulmuş olur, öteki günlerin orucu bundan etkilenmez.
İFTARDA OKUNABİLECEK DUALAR
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.
Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.
Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler:
"Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."
Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Ruhlarımız huzur bulsun, sofralarımız anlam dolsun, Ramazan ayımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar.
Ufak sofralarınızda bol ve bereketli iftarlar dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun.
Bir kapıya bir kere gidersin, ikincisinde utanırsın ama bir kapı var ki her gün gidersin, gitmelere doyamazsın. Çünkü bilirsin seni kapısından kovmayacak bir tek “O” vardır. Her gün içini dökersin bir “O” sıkılmaz senden, bir “O” affeder seni, bir “O” yüzüne vurmaz ayıplarını. Seni senden daha iyi bilendir. Rabbim bu mübarek Ramazan ayı hatırına ayıplarımızı örtsün, günahlarımızı affetsin…Amin. Hayırlı Ramazanlar.
Ramazan ayı kalbine teselli, ruhuna ilaç, duaların kabul, Ramazan ayın mübarek olsun.
SİVAS CAMİLERİ
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum