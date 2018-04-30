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Sivas İl Müftülüğü, "askıya ekmek bırakmaya" çağırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

CK Çamlıbel Elektrik'in Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 500 noktada devam eden Askıda Ekmek projesine bir destek de Sivas İl Müftülüğü'nden geldi

İSTANBUL (AA) - CK Çamlıbel Elektrik'in Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 500 noktada devam eden Askıda Ekmek projesine ilgi gün geçtikçe artıyor. Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

CK Çamlıbel Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde başlattığı kampanya, birçok kurum ve kuruluş tarafından destek görmeye devam ediyor. 500 noktada aktif şekilde devam eden Askıda Ekmek projesine son olarak Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan da destek vereceklerini açıkladı.

İslamiyet'in bir yardımlaşma dini olduğuna ve hayırseverliğe büyük önem verdiğine dikkat çeken Balkan, Hazreti Peygamberin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisinin bir lokma ekmeği bile bölüşmeyi öğütlediğini bildirdi.

Balkan, "Zor durumda olan vatandaşlarımıza incitmeden destek olan CK Çamlıbel Elektrik'in projesi de insan olmanın esaslarından yardımlaşmaya güzel bir örnek teşkil ediyor. Sivas'ta birçok hayırsever ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istiyor. Askıda Ekmek projesi, hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için eşsiz bir imkan sunuyor." değerlendirmelerinde bulundu.

İl müftülüğü olarak kampanyaya ellerinden gelen katkıyı yağmaya hazır olduklarını bildiren Balkan, vatandaşlara projeye destek vermeleri çağrısında bulundu.

CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin ise sosyal fayda anlayışı taşıyan projelerin içinde yer almayı çok önemsediklerini belirterek, "Ağustos 2017'de başlattığımız proje bugün 500 noktaya ulaştı. Proje, halkımızın yanı sıra kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlardan da büyük destek görüyor. Tamamen gönüllülük esasına dayanan projemize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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