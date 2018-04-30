İSTANBUL (AA) - CK Çamlıbel Elektrik'in Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 500 noktada devam eden Askıda Ekmek projesine ilgi gün geçtikçe artıyor. Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

CK Çamlıbel Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde başlattığı kampanya, birçok kurum ve kuruluş tarafından destek görmeye devam ediyor. 500 noktada aktif şekilde devam eden Askıda Ekmek projesine son olarak Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan da destek vereceklerini açıkladı.

İslamiyet'in bir yardımlaşma dini olduğuna ve hayırseverliğe büyük önem verdiğine dikkat çeken Balkan, Hazreti Peygamberin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisinin bir lokma ekmeği bile bölüşmeyi öğütlediğini bildirdi.

Balkan, "Zor durumda olan vatandaşlarımıza incitmeden destek olan CK Çamlıbel Elektrik'in projesi de insan olmanın esaslarından yardımlaşmaya güzel bir örnek teşkil ediyor. Sivas'ta birçok hayırsever ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istiyor. Askıda Ekmek projesi, hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için eşsiz bir imkan sunuyor." değerlendirmelerinde bulundu.