Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ilk ray serimi töreninde konuştu.
Yüksek hızlı trenin Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul arası çalıştığını ifade eden Arslan, bu sene Konya-Karaman'ı bitirip, hizmete sunacaklarını söyledi.
Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattında bir sene içinde çalışmaları bitirip 2019'da hizmete açacaklarını bildiren Arslan, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-İzmir hattını çalıştıklarını ve 2020'de de bunun bitirileceğini söyledi.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına ilişkin bilgi veren Bakan Arslan; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'ta yüksek hızlı tren istasyonlarının bulunacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Seyahat süreleri Ankara'dan Yozgat'a bir saat, Yozgat'tan Sivas'a bir saat yani Sivas-Yozgat-Ankara iki saat, Ankara'dan da İstanbul'a 3,5 saat olmak üzere 5,5 saatte Sivaslı, İstanbul'a gidebilecek. 4,5 saatte Yozgatlı İstanbul'a gidebilecek"
PROJE BEDELİ 9 MİLYAR LİRA
Proje bedelinin yaklaşık 9 milyar lira olduğunu kaydeden Arslan, proje uzunluğunun ise 393 kilometre olduğunu belirtti.
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