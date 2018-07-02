Sivas Katliamı 25. yıldönümünde! Sivas - Madımak katliamında neler yaşandı?

Sivas Katliamı 25. yıl dönümü nedeniyle bugün yurdun değişik yerlerinde anma törenleri düzenlenecek. 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen vahim olay, kara bir leke olarak hala acıyla anılmaktadır. O tarihte dönemin valisi tarafından çağırılan sanatçı ve fikir adamı, Madımak Oteli'nde konferans düzenliyordu. Karşı görüşlü kişilerin saldırması ve oteli yakması sonucunda konferans için gelen 33 kişi ile birlikte 2 otel çalışanı feci şekilde hayatını kaybetti. Peki Sivas Katliamı sırasında, öncesinde neler yaşandı? Kimler hayatını kaybetti? Madımak Olayları davası nasıl sonuçlandı? İşte 25. yıldönümünde Sivas Katliamı hakkında detaylı bilgiler...

SİVAS KATLİAMI - MADIMAK OLAYI

Sivas Katliamı, Madımak Katliamı ya da Madımak Olayı, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin karşıt görüşlü kişiler tarafından yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanan olaylardır. Ayrıca dışarda toplanan göstericilerden de iki kişi hayatını kaybetmiştir.