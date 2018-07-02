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Sivas olaylarında hayatını kaybedenler Maltepe’de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

SİVAS Madımak olaylarında hayatını kaybedenler 25’inci yılında Maltepe Belediye Meclis’inde anıldı.

Sivas olaylarında hayatını kaybedenler Maltepe’de anıldı

İSTANBUL, (DHA) - SİVAS Madımak olaylarında hayatını kaybedenler 25’inci yılında Maltepe Belediye Meclis’inde anıldı. Oturumda konuşma yapan ve Madımak olaylarını lanetleyen Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ümit ediyorum ülkemiz bir daha bu olaylara asla izin vermeyecek” dedi.

Maltepe Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantılarının ilk oturumu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. 2 Temmuz 1993’de meydana gelen Sivas olaylarının 25’inci yıl dönümü nedeniyle Madımak'ta yaşananları bir kez daha lanetleyen Kılıç, “Orada kaybettiğimiz canlarımızın önünde bir kere daha saygıyla eğiliyoruz. Sadece orası değil birkaç gün sonra, 5 Temmuz 1993’de Erzincan Başbağlar’da da aynı elim olayı yaşadık. Bir köyün nasıl hunharca katledildiğini toplum ve insanlık olarak gördük. Başbağlar şehitlerini, Sivas şehitlerini, tüm demokrasi şehitlerini bir kere daha saygıyla anıyorum. Ümit ediyorum ülkemiz bir daha bu olaylara asla izin vermeyecek. Birlikteliğe ihtiyacımız olduğu bu dönemde sandıkların ve seçimlerin gelip geçici olduğundan yola çıkarak, birlik ve beraberliğin daha önemli olduğunu ifade ediyorum” dedi.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ, ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİ

Kılıç, anma programından sonra 24 Haziran seçimleriyle ilgili de konuştu. 24 Haziran’da Türkiye demokrasi tarihi için çok önemli bir seçimi geride bıraktıklarını belirten Kılıç, “Seçimler genel itibariyle huzur içinde geçmiştir. Adaylarımız Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak kendilerini halka anlatmıştır. Sandıktan çıkan sonuçlara göre başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yarışmacıları, siyasi aktörleri ve liderleri bir kere daha kutluyorum. Bunun ülkemize huzur, barış, birleştirmeyi, buluşmayı getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

CHP GRUBU OLAYLARI KINADI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Aksoyise, Sivas ve Başbağlar olayları ile 11 Temmuz 1995’de Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde yaşanan Srebrenitsa katliamında yaşamlarını yitirenleri, saygı ve rahmetle andı.

(FOTOĞRAF)

Sivas olaylarında hayatını kaybedenler Maltepe’de anıldı

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