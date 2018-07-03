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SİVAS OLAYLARINDA ÖLENLER AVCILAR'DA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:24 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL DHA Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te çıkan olaylarda yaşamlarını yitiren 35 şair, aydın ve halk ozanı, Avcılar’da anıldı.

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL DHA
Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te çıkan olaylarda yaşamlarını yitiren 35 şair, aydın ve halk ozanı, Avcılar’da anıldı.
CHP tarafından dün düzenlenen Sivas Olayları’nı protesto yürüyüşüne çeşitli dernek ve siyasi partililer de destek verdi. Araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’ni boydan boya yürüyerek alkışlarla tepkilerini gösteren grubun önünde bulunanlar, 35 kişinin isimlerinin yanı sıra “Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağızö yazılı pankart taşıdı. Yürüyüşe Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de katıldı. Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı’na kadar sürdürülen yürüyüşe katılanlar burada bulunan 25 yıl önce Sivas’taki Madımak Oteli’nde yaşamını yitiren isimler arasında bulunan Halk Ozanı Davut Sulari’nin yurt dışından türkü söylemek için gelen kızı Edibe Sulari’nin anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, diğer 34 isim ile birlikte fotoğraflarına kırmızı karanfiller konuldu.
Yapılan yoklamada Sivas'ta yaşamlarını yitiren 35 aydın, halk ozanının isimleri okunurken, etkinliğe katılanlar bir ağızdan "Burada" diye bağırdı. Amatör Grup Pikola sanatçıları saz ve gitarla etkinliğe katılanlara konser verirken, 35 aydın, halk ozanı için lokma dağıtıldı. Etkinliğin sonunda ateş yakılarak semah dönüldü.

Görüntü Dökümü:
-Anma töreni
-Yürüyüş
-Konuşmalar
-Detaylar

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