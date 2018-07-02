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Sivas olaylarının 25. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: - "Bu olayın mağduru bütün insanlıktır, bütün Türkiye'dir" - HDP Sözcüsü Bilgen: - "Muhalefet dinamiklerinin bir araya gelmesi Madımak kurbanlarına karşı sorumluluktur"

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu olayın mağduru bütün insanlıktır, bütün Türkiye'dir." dedi.

Ağbaba, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler için İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binası önünde düzenlenen anma programında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP milletvekilleri ile anma programına katıldıklarını söyledi.

Sivas olaylarının 25. yılı olduğunu hatırlatan Ağbaba, "25 yıldan beri insan olan herkesin yüreği yanıyor. İnsan olan herkes bu acıyı yaşamaya çalışıyor." diye konuştu.

Ağbaba, gerçek suçlular hesap vermediği sürece yüreklerde yanan ateşlerin sönmeyeceğini dile getirerek, "Bu olayın mağduru bütün insanlıktır, bütün Türkiye'dir. Bizler insan haklarına, barışa, demokrasiye inanan insanlar, bu acının unutulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün 2 Temmuz, yarın 5 Temmuz'da Başbağlar'da olacağız." ifadelerini kullandı.

- HDP Sözcüzü Bilgen

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise ülkede bir daha böyle olayların yaşanmamasını dileyerek, "Kimsenin inancından dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir ülke ve dünya için bir araya gelmek, özgür, eşit, demokratik yaşayacağımız bir Türkiye'yi birlikte kurma sorumluluğu 33 canımıza karşı borcumuzdur. Muhalefet dinamiklerinin bir araya gelmesi Madımak kurbanlarına karşı sorumluluktur." dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da eski Madımak Oteli'nin Alevi kurumlarına teslim edilmesini ve en kısa zamanda "Sivas Şehitleri Utanç Müzesi"ne dönüştürülmesini talep etti.

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