HABER

Sivas Sarıkamış şehitleri için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 14 dakika önce

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/SİVAS-TOKAT, (DHA)SİVAS ve Tokat'taSarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi. Sivas'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği yürüyüş Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde başladı. Burada toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak çeşitli marşlar söyledi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derecede başlayan yürüyüşe, Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, akademisyenler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş Kardeşler Tepesi'nde sona erdi. Daha sonra burada saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kuran okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından konuşan Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onları hissettiğimiz bu yürüyüşümüzle birlikte bir kez daha şehitlerimizi rahmetle andık. Sarıkamış dediğimiz de aklımıza Türk milletinin ne kadar cesaretli olduğu aklımıza geliyor. Orada sadece düşmana karşı savaşmadılar. Aynı zamanda iklim koşullarıyla da mücadele ettiler. Her biri vatan evladı yaklaşık 60 bin kişi toprağa düştü. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Katılımından dolayı herkese teşekkür ediyorum dedi.TOKAT DA YÜRÜDÜ

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

Restorasyonu tamamlanan Demir Kilise açıldı

Restorasyonu tamamlanan Demir Kilise açıldı

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

Osman Baydemir gözaltına alındı

Osman Baydemir gözaltına alındı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.