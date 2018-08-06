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Sivas'ta elektrik süpürgesini sürükleyerek yürüyen yaşlı adam sosyal medyada fenomen oldu! Herkes onu arıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

Sivas’ta sokak ortasında bozuk elektrikli süpürgesini sürükleyerek götüren yaşlı adam sosyal medyada fenomen oldu. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise yeni süpürge hediye edilmek için sosyal medya hesabından yaşlı adamı her yerde aradıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Kazancılar Caddesi üzerinde elektrik süpürgenin hortum kısmından tutan yaşlı adam süpürgeyi peşinden sürüklediğini görenler şaşkınlıklarını gizleyememişti.

SÜPÜRGESİNİ SÜRÜYEREK YÜRÜMÜŞTÜ

Yaşlı adamı bu halde gören vatandaşlar cadde üzerinde elektrikli süpürgeyle yürümesini cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre elektrikli süpürge ile yürüyen vatandaş daha sonra gözden kaybolurken, bu anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLERİ HIZLA YAYILDI

Yaşlı adamın evine götürdüğü sanılan elektrikli süpürge ile yaptığı yürüyüş sosyal medyada binlerce kez beğenilirken çok kişi tarafından da paylaşıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: GÖREN VARSA BİZE ULAŞSIN

Bu paylaşımları gören Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın sosyal medya hesabından,"Sivas'ta yaşayan amcamızı arıyoruz, gören, tanıyan bilen varsa bize ulaşsın. Büyük bir keyifle sürerek götürdüğü makinesinin tamiratı olamayacağını öğrenince gidiyor ve bir daha da gelmiyor. 'DünyaSivaslılarGünü' adına bu amcamıza yeni bir süpürge makinesi hediye etmek istiyoruz" dedi.

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Sivas Elektrikli Süpürge süpürge ile yürüyen adam fenomen Sami Aydın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
süpürge de arnica bora sulu sanırım. daha yeni 650 bayıldım ordan biliyorum
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