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Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde minibüs, tarım işçileri taşıyan traktöre arkadan çarptı. Kazada İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Yıldızeli Kaza

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