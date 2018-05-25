Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltında

İddiaya göre, İYİ Parti tarafından 5. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen H.G, 2 gün önce parti binasında S.Y'nin darp edildiğini öğrenince beraberindeki kişilerle parti binasına geldi.
Burada çıkan kavgada, F.Ü, M.B. ve İ.E.K, hafif şekilde bıçakla yaralandı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kavgaya karışan milletvekili adayı H.G. ile E.G, B.K.G. ve C.G, gözaltına alındı.
Tartışmanın H.G'nin adaylık sıralamasındaki yeriyle alakalı olduğu iddia edildi.
(AA)
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