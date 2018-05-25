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Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 01:15 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı'nda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Milletvekili adayı H.G'nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltında

İddiaya göre, İYİ Parti tarafından 5. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen H.G, 2 gün önce parti binasında S.Y'nin darp edildiğini öğrenince beraberindeki kişilerle parti binasına geldi.

Burada çıkan kavgada, F.Ü, M.B. ve İ.E.K, hafif şekilde bıçakla yaralandı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kavgaya karışan milletvekili adayı H.G. ile E.G, B.K.G. ve C.G, gözaltına alındı.

Tartışmanın H.G'nin adaylık sıralamasındaki yeriyle alakalı olduğu iddia edildi.

(AA)

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Sivas İYİ parti bıçaklı kavga Milletvekili Adayı gözaltı

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