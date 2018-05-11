Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kente yabancı uyruklu kadınların getirilerek fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
POLİSLER BİR AY İZLEDİ
Yaklaşık bir ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda fuhuş yaptıkları iddia edilen 3'ü Gürcistan, biri Azerbaycan uyruklu olmak üzere 5 kadın ile fuhşa yer temini ve aracılık ettiği öne sürülen 1'i yabancı uyruklu kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Fuhuş yaptığı iddia edilen bir kadın ile fuhşa yer temini ve aracılık ettiği öne sürülen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 erkek şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 3'ü denetimli serbestlik kapsamında salıverildi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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