Sivas TSO Seçimleri ertelendi

Sivas TSO seçimleri İl Seçim Kurulu kararı ile Mayıs ayına ertelendi.

Sivas’ta bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimi İl Seçim Kurulu kararı ile Mayıs ayına ertelendi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılar meclis üyelikleri seçiminde 8. Grupta yapılan itirazlar üzerine İl Seçim Kurulu 8. Grupta yapılan seçimleri iptal edip seçimin Mayıs ayı içerisinde yeniden yapılmasını kararlaştırmıştı. Başkanlık seçiminin ertelenmesinde bu kararın etkili olduğu öğrenildi.