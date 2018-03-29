SİVAS/KAYSERİ (AA) - Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Kendime Kıyamam" isimli oyunu sahneleyecek.
Alman yazar Curth Flatow'un kaleme aldığı, Türkçeye Hale Kuntay'ın çevirdiği "Kendime Kıyamam" adlı oyunda, zamanın popüler konularından "mutlu evlilik", ironik ve komik yönleriyle sahneye yansıtılıyor.
Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve oğlunu bir kadına bağlı olmadan yetiştirmesini konu alıyor.
Özel hayatında evlilik müessesine tamamen karşı olan Jaeger'in oğlunun evlenmek istemesi onu çileden çıkarıyor.
Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in aşka ve evliliğe ne kadar direneceği sorusuna yanıt aramasıyla sürükleyici bir hal alıyor.
Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstelendiği oyunda, Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Begüm Atak, Neyra Karaböcü, Göksu Girişken, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, İnanç Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.
"Kendime Kıyamam" adlı oyun, bugün 19.30, yarın 14.00 ve 19.30'da izleyicisiyle buluşacak.
Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu tarafından 1 Nisan Pazar günü "Renkli Masallar" isimli çocuk oyunu sahnelenecek.
Melih Cevdet Avşaroğlu'nun yönetmenliğini yaptığı oyun, saat 12.00 ve 15.00'te Şehir tiyatrosunda izleyiciyle buluşacak.
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