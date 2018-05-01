Sivas ve Tokat'ta 1 Mayıs coşkusu

Hüsnü Ümit AVCI- Hakan KALELİ- Fatih YILMAZ/SİVAS, TOKAT, (DHA) - SİVAS ve Tokat'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde, coşkuyla kutlandı.

Sivas merkezdeki 1 Mayıs kutlamaları, Mevlana Meydanı'nda yapıldı. Ethembey Parkı yakınlarında toplanan, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Emek Partisi (EMEP), Halkevleri ve sendika üyeleriyle çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, güvenlik önlemlerinin alındığı Mevlana Caddesi'nden alana kadar yürüdü. Burada 1 Mayıs tertip komitesi adına konuşmalar yapıldı. Tertip komitesi başkanı Mustafa Akyol, yaptığı açıklamada, "Bugün karanlığa karşı aydınlığı, baskıya karşı direnişi, adaletsizliğe karşı adaleti, bunca hukuksuzluğa karşı hukuku savunmak için Sivas'ın aydınlık yüzlü insanları olarak alanlardayız. 'Özgür, demokratik bir Türkiye istiyoruz' demek için alanlardayız" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da konuşmasına 1 Mayıs'ı kutlayarak, başladı. Akyıldız, buruk bayram yaşadıklarını belirterek, "16 yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarı, maalesef işçinin de emekçinin de alın terinin karşısında bir duvar gibi durmaya devam etmektedir. Ülkemizde 14-15 milyon çalışan var; ama maalesef ülkemizdeki sendikalı sayısı, 2 milyon bile değil. İş kazalarında Avrupa birincisiyiz ve dünya üçüncüsüyüz" diye konuştu.