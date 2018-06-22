SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, kente "Kaşifler Müzesi" kurulacağını bildirdi.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, tarihte medreselerinde eğitim verilen ve şifa dağıtılan Sivas'ın, Müslüman kaşiflerin tanıtılacağı müzeye kavuşacağını belirtti.

Kalkınma Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezi Destekleme Programı kapsamında 5 milyon lira bütçesi onaylanan "Keşşaf Müslüman Bilim Adamları Müzesi"nin Sivas'a kurulacağını müjdeleyen Gül, "Biz millet olarak öyle geniş ve zengin bir medeniyetin temsilcileriyiz ki bunu yeni nesillere anlatmamızın gerekliliği bilinciyle proje çalışmaları yapıldı." ifadelerini kullandı.

Mimariden geometriye, fizik ve kimyadan tıbba, mekanikten astronomiye hemen her alandaki keşifleri ile Müslüman bilim adamlarının bugünkü Batı uygarlığına yön verdiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Müzemizin içerisinde bu alimlerin hepsinin birebir ölçeklendirilmiş silikon heykelleri ile icatlarının imitasyonları olacak. Cezeri'den İbn-i Sina'ya, Mimar Sinan'dan Ali Kuşçu'ya, Biruni'den İbnu'l-Heysem'e, Harezmi'den Cabir bin Hayyan’a, Zehravi’den Aziz Sancar’a kadar çok sayıda Müslüman bilim adamı ayrıntılı bir şekilde anlatılacak, eserlerinden ve icatlarından örnekler gösterilecektir."