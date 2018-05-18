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Sivas'ın tarihi eserleri ışıklandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:06 | Son Güncelleme

Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi yapılar, akıllı ve teknolojik sistemlerle yapılacak ışıklandırmalarla görsel şölen sunacak

SİVAS (AA) - Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran Sivas'ta, tarihi yapılar ışıklandırılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, tarih boyu birçok medeniyetin izlerini taşıyan eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kentteki tarihi eserlerde restorasyon çalışmaları yapıldı.

Restorasyonları tamamlanan eserler akıllı ve teknolojik sistemlerle ışıklandırılacak. Proje işleri tamamlanan çalışmaların yapım işine geçilecek.

Valilik öncülüğünde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla yapılacak çalışmayla ilgili Vali Davut Gül başkanlığında "Kent Meydanı Aydınlatma Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

Gül, toplantıda, kentteki tarihi yapıların gece ışıklandırmasıyla ilin daha estetik bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Yüklenici firmanın proje çalışmalarını tamamladığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Sivas Valiliği, Şifahiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Gökmedrese, Kongre Müzesi, Jandarma Binası, Paşa Cami, Abdulvahabi Gazi Cami ve Merkez Ulu Camii ile bunları çevreleyen yollar ışıklandırılacak. Böylece ilimize gece gelen turist kafileleri ile misafirler de bu eşsiz eserleri görmeden dönmeyecekler. Tarihi dokulara zarar vermeden büyük bir hassasiyet içerisinde yürütülecek çalışmalar sonrası eşsiz kent meydanımız yeni bir görünüme kavuşacak."

Toplantıya, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ile diğer ilgililer katıldı.

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ışıklandırılacak Sivas tarihi eserler Vali Davut Gül

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