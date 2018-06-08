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Sivas'ın tek ot süpürgecisi, teknolojiye meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

SİVAS'ta yaşayan Nihat Dirim (50), 20 yıldır ot süpürge üretimi yaparak, geçimini sağlıyor.

Sivas'ın tek ot süpürgecisi, teknolojiye meydan okuyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta yaşayan Nihat Dirim (50), 20 yıldır ot süpürge üretimi yaparak, geçimini sağlıyor. Kentteki tek ot süpürge üreticisinin kendisi olduğunu belirten Didim, çırak bulamamaktan yakınıyor.
Ot süpürge üretimini 20 yıldır sürdüren, evli ve 2 çocuk sahibi Nihat Dirim, 2 yıl önce Tokat'ın Niksar ilçesinden Sivas'a taşındı. Toptancılar Sitesi içinde kendi atölyesini kuran Dirim, üretimini burada sürdürmeye başladı. Ailesinin tamamına yakınının, yaklaşık 150 yıldır ot süpürge imal ettiğini belirten Dirim, Vezirköprü veya Niksar'ın köylerinden aldığı süpürge otunu işleyerek, satışa sunuyor. 5 çeşit ot süpürge yapan Dirim, bunları Sivas'a ve ilçelerine satıp, geçimini sağlıyor. Ortalama bir süpürgenin yapımının, 20- 25 dakika sürdüğünü ve günde 40- 50 süpürge yaptıklarını anlatan Nihat Dirim, ot süpürgeye olan talebin, her geçen gün azaldığını söyledi. Dirim, "Süpürge, daha çok müstakil evlerde kullanılıyordu. Apartmanlaşma ve teknolojik aletlerle birlikte kullanım azaldı. Şimdi köylere kaldı, daha çok köylüler alıyor. Bunların dışında okullar alıyor, saplı olanları okullar alıyor. Resmi dairelerden alanlar var. Sivas'ta bu işi yapan başka kimse yok. Ben de çırak bulamıyorum. Çırak bulamadığım için de ailemle birlikte çalışmak zorunda kalıyorum. Türkiye'de de en çok Adapazarı, Edirne, Çarşamba, Balıkesir gibi illerde süpürge yapılıyor. Oralar, bizim buralar gibi değil; 40- 50 kişinin çalıştığı yerler var. Adapazarı'nda borsası var, resmi olarak borsayla çalışıyorlar; ama Sivas'ta bir tek ben yapıyorum" diye konuştu.
'ÇOK ZAHMETLİ İŞ'
Süpürge yapmanın çok zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Nihat Dirim "Öyle herkesin yapacağı bir iş değil. Çok fazla emek istiyor. Sonuçta bu bir el sanatı. Eski cihazlarla üretim yapıyoruz. Normalde elle yapılan bir iş ama bir tane dikiş makinemiz var. Onu da yeni aldık. Teknolojiye yakın tek o var, onun dışında hep el yapımı. Sadece dikişi makinede yapılıyor. Süpürgelerimiz 8, 10, 12 liraya kadar değişen fiyatlarda satılıyor. Dolgunluğuna göre, kilosu arttıkça fiyatı da artar. Talep eskiye göre azaldı. Eskiden kamyonla satılıyordu" dedi.

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Sivas'ın tek ot süpürgecisi, teknolojiye meydan okuyorSivas'ın tek ot süpürgecisi, teknolojiye meydan okuyorSivas'ın tek ot süpürgecisi, teknolojiye meydan okuyorSivas'ın tek ot süpürgecisi, teknolojiye meydan okuyor

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