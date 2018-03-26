Sivaslı dağcılar, Muhsin Yazıcıoğlu anısına Keş dağına tırmandı

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun hemşehrileri ölümünün 9. yıl dönümünde, helikopterinin düştüğü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi sınırları içerisinde yer alan Keş dağına tırmandı.

Büyük Birlik Partisi’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş ve dava arkadaşları vefatlarının 9. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü’ne üye 20 sporcu, Yazıcıoğlu’nun anısına, helikopterin düştüğü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi sınırları içerisinde yer alan Keş dağına tırmandı. Helikopterin düştüğü noktada Türk Bayrağı açıp İstiklal Marşı okuyan dağcılar, ardından Yazıcıoğlu ve birlikte hayatlarını kaybedenlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okudu.