Sivasspor Galatasaray maçı izle: BeIN Sport Lig TV canlı yayın (Alternatif kanallar)

Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışlındaki rakiplerinin bu hafta tek puanda kalması Galatasaray'ın büyük fırsat teşkil ediyor. Sivasspor Galatasaray maçı sarı kırmızılıların galibiyeti ile sonuçlanırsa GS yeniden liderlik koltuğuna oturacak ve büyük bir fırsatı değerlendirecek.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME

Sivas – GS maçı beIN Sports üyeliği ve beIN Sports Connect ile canlı izlenebilir. Bunun için ücret ödenmesi gerekmektedir. Yurtdışında maçı izleyecek taraftarlar ise A+Sport, K-Sport 2, SportKlub kanallarını kullanabilirler. Altarnatif olarak Mynet'in canlı anlatımı ile Sivasspor Galatasaray maçını dakika dakika takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

GALATASARAY'DA DEPLASMAN SIKINTISI

Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasman maçlarında beklentilerin altında kaldı.

Bu sezon rakip sahalarda çıktığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, önemli puan kayıpları yaşadı.

Son 5 deplasman maçında, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Galatasaray, ardından Kayserispor'u yenerek bu kötü seriyi sonlandırdı.

GALATASARAY MEŞALELERLE KARŞILANDI

İstanbul'dan özel uçakla Sivas'a hareket eden kafile 1.5 saat süren yolculuk sonrası kente iniş yaptı. Galatasaray kafilesini çok sayıda taraftar Nuri Demirağ Havalimanı'nda çiçek ve meşalelerle karşıladı. Havalimanında bulunan taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından takım otobüsü ile konaklayacağı otele gelen Galatasaray'ı burada da çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı.