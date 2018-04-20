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Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi’nde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi’nde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekibimiz kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
3 / 6

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
4 / 6

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
5 / 6

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 / 6

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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