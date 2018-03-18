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Sivas'ta 18 Mart programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

 SİVAS'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Sivas'ta 18 Mart programı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki törene, Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Bekir Eyce, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve askerler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin anıta çelenkler koymasının ardından şehit mezarları tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ziyaret sırasında törene katılan Bazı şehit yakınları duygusal anlar yaşadı. Anma etkinliği daha sonra Sivas Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Programda Çanakkale Savaşı'nı anlatan sinevizyon gösterisi izletildi.

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Sivas'ta 18 Mart programıSivas'ta 18 Mart programıSivas'ta 18 Mart programıSivas'ta 18 Mart programı

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