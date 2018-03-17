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Sivas'ta 2 bin kişi şehitlere saygı için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 20:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Kentte Sivas Valiliğince düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce koordine edilen yürüyüşe Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dört İşletme Kavşağı'ndan başlayan etkinlikte yaklaşık 2 bin kişi sloganlar, tekbirler eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıt önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin önemine değindi. Çanakkale ruhunun hala var olduğunu dile getiren Gül, "O zaman da tek amacımız ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaktı, şimdi de tek amacımız ay yıldızlı bayrağı hür bir şekilde dalgalandırmak" dedi. Gül, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti. Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve tüm şehitler için dua edildi.

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