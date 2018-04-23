Sivas’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sivas’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, veliler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Burada Kadı Burhanneddin Öğrenci Meclisi öğrencilerinin hazırlamış olduğu; halk dansları, koro gösterileri ve şiir dinletileri sunuldu. Kutlama programında ilkokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu " Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ve Arkadaşım Eşek" isimli müzikal ve "Erikdalı" isimli dans gösteri dikkat çekti. Kutlama programı halk oyunları ekibinin gösteri ile son buldu.
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