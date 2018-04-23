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Sivas'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Hüsnü Ümit AVCI- Bülent TATLI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlama programları kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde Süleyman Sami Kepenek İlkokulu tarafından düzenlenen programa geçildi. Programa Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Milletin bağımsızlığını yine milletin iradesiyle koruyan ve bu nedenle 'Gazi' unvanını alan milli iradenin hayat bulduğu, 23 Nisan 1920'de açılan yüce meclisimizin kuruluş yıldönümü kutluyoruz. Dünyada kendi mücadelesinde irade gösteren, bu irade ile bağımsızlığını kazanan ve bunu Cumhuriyet ile taçlandıran başka hiçbir millet yoktur. Bu millet insanlık tarihi boyunca kurduğu devletlerle bütün insanlığa hakkı, adaleti, medeniyeti, sevgiyi ve hoşgörüyü taşımış tarihte önemli bir yer edinmiştir. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu koro, şiir dinletisi, halk oyunları ve çeşitli dans gösterileri beğeni topladı. Kutlama etkinlikleri kapsamında ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Burciye Medresesi'nde 'Çocuk Şenliği' düzenlendi. Şenlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. SUŞEHRİ'NDE KUTLAMA Suşehri ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından kutlama programı halk pazarında yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ilçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçedeki okullardan öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi.

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