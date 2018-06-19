Sivas'ta 232 sahte sikke ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, sahte sikkeleri altın diye satmaya çalıştığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin, iş adamları ve esnafı arayarak elinde tarihi değeri olan Roma dönemine ait bir küp altın olduğunu ve satmak istediğini söylediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Koyulhisar ilçesinde düzenlenen operasyonla Ş.H, beraberindeki 232 adet sahte sikke ve bir küple yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

