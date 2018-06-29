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Sivas'ta 40 bin kişilik istihdam sağlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 14:13 | Son Güncelleme

Vali Davut Gül: - "(Demirağ OSB) Burası tamamen dolduğunda doğrudan ve dolaylı 40 bin kişilik istihdam sağlayacak. Sivas gelişecekse özel sektör eliyle gelişecek"

SİVAS (AA) - Sivas'ta kurulacak Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 40 bin kişilik istihdam sağlanacağı bildirildi.

"Sivas'ın 40 yıllık rüyası 40 bin kişiye istihdam sağlayacak" sloganıyla hayata geçirilen Demirağ OSB'nin alt yapı inşaat protokolü imza töreni Valilikte gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, Demirağ OSB'nin 814 hektar araziye kurulduğunu söyledi.

Bu OSB'nin diğer organize sanayi bölgelerinden farklı olduğunu belirten Gül, "Farkı, her parselinde demiryolu kılçık hattı var. Yani 224 sanayi parselimizin 224'ünün de demiryoluna ulaşabildiği bir imkan var. Bizi güçlü ve farklı kılan bu." diye konuştu.

Gül, OSB'nin 2015 yılında imar planının onaylandığını hatırlatarak, "Bunu 40 yıldır konuştuk ama fiilen bunun yapılma aşaması son 3 yılda hızlandı. İmar planının da onaylanması tek başına yetmiyor. Kamulaştırılması, normal süreci takip ettiğinizde 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sürebiliyor. O arazileri almak çok meşakkatli bir iş. Kamulaştırma çözülmeyince de işe başlayamıyorsunuz. Bakanlar Kurulu burayla ilgili acele kamulaştırma kararı aldı. Organize sanayi bölgelerinde son 15 yılda Bakanlar Kurulunun acele kamulaştırma kararı aldığı başka bir yer yok. Projemiz bitti ve 7 Haziran'da proje ihalesini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Alt yapı çalışma süresinin 2 yıl olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bizim isteğimiz 2019'un 4 Eylül'ünde bitmesi. Neden? Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla da 100. yılda 100 projemiz vardı. Bunu da kamuoyu ile paylaşmıştık. 100. yılda Sivas'ta önemli görülen 100 projenin gün yüzüne çıkmasını arzuluyoruz. Burası tamamen dolduğunda doğrudan ve dolaylı 40 bin kişilik istihdam sağlayacak. Sivas gelişecekse özel sektör eliyle gelişecek. Sivas'ta kamu yatırımı anlamında yapılabilecek her şey hemen hemen yapıldı. Eksikler varsa da yapılıyor. Ya planlama ya proje ya da fiilen inşaat aşamasındadır. Burada özel sektörün önü açıldığında sanayi daha da gelişecek. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmasının ardından Gül, OSB'nin altyapısını gerçekleştirecek firma sorumlusu Tuğrul Çelik ile protokol imzaladı.

İmza töreninde AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas OSB Müdürü Bekir Sıtkı Eminoğlu da hazır bulundu.

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altyapı inşaat protokolü Demirağ Organize Sanayi Bölgesi imzalandı Vali Davut Gül

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