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Sivas'ta 5 kişinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Şarkışla ilçesinde 3'ü sevdiğini öne sürdüğü kızın ailesinden olmak üzere 5 kişiyi öldüren ve Kahramanmaraş'ta yakalanan zanlı ilçeye getirildi - Öldürdüğü Tarık Esen'in kızını sevdiğini ancak ailesinin evlenmelerini engellediğini öne süren cinayet zanlısı Fırat Y, pişman olmadığını söyledi

Sivas'ta 5 kişinin öldürülmesi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3'ü sevdiğini öne sürdüğü kızın ailesinden olmak üzere 5 kişiyi öldüren ve Kahramanmaraş'ta yakalanan zanlı ilçeye getirildi.

İşlediği cinayetlerin ardından gasbederek kaçtığı otomobille Kahramanmaraş'ta yakalanan zanlı Fırat Y'nin (28), İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne götürülen katil zanlısı, bir gazetecinin "pişman mısınız?" diye sorması üzerine "Pişman değilim, sevdiğim için yaptım kardeş." dedi.

Fırat Y, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarmaya verdiği ifadede, cinayeti işlediği köyde hayvancılık ve çobanlık yaparak geçimini sağladığını anlatan Fırat Y'nin, öldürdüğü kişiler arasında bulunan Tarık Esen'in kızı P. Esen'i sevdiğini belirterek, "Birbirimizi yıllarca sevdik, bu sevgimizi evlilik yaparak güzelleştirmek istedim." dediği öğrenildi.

Cinayeti sevdiği kızın babasının ilişkilerine sürekli karşı çıkması üzerine işlediğini anlatan Fırat Y, ifadesinde şunları aktardı:

"Tarık köye geleceğini ve benle görüşeceğini söyledi. Kızı ile ilişkim aşk seviyesinde kalmış ve yıllarca sürmüştür. Ancak kızın babası Tarık bizim bir araya gelmemize hep engel olmuştur. Sabah saatlerinden itibaren alkol aldım. Tarık'ı aradım ancak telefonuna cevap vermedi. 'Kızın olmadan ben yaşayamam, ya canımı al ya da beni onsuz bırakma, namussuz biri değilim. Eğer namussuzsam gel namusunu temizle, sevdiğim için ölmek de öldürmek de benim için güzel' şeklinde mesaj attım. Kafamda artık her şey bitmişti, sevdiğim kızı vermemeleri hayatı artık durma noktasına getirdi. Evimdeki av tüfeğini alarak Tarık'ın bulunduğu eve geldim. Balkonda Tarık'ın annesi Cennet ile karşılaştım. Bu sırada Tarık evin içerisinden koşarak geliyordu, koridor kısmında görür görmez hedef alarak ateş ettim. Beni engellemeye çalışan Cennet Esen ve daha sonra İbrahim Esen'e ateş ettim. Evde küçük bir kız vardı, evin içerisine doğru kaçtı. Çocuğa bir şey yapmadım."

Daha sonra büfe işleten Celal Koral'ın dükkanına geldiğini ve alkol istediğini belirten Fırat Y, Koral'ın kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de Fırat Y, evlenmek istediğini öne sürdüğü P. Esen'in babası Tarık Esen ile dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i, daha sonra köydeki bakkal dükkanında Celal ile oğlu Taylan Koral'ı öldürmüştü.

İşlediği cinayetlerin ardından gasbettiği araçla kaçan Fırat Y, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakalanmıştı.

Sivas'ta 5 kişinin öldürülmesi<br />

Sivas'ta 5 kişinin öldürülmesi<br />

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