Sivas'ta 5 kişinin öldürülmesi

"Tarık köye geleceğini ve benle görüşeceğini söyledi. Kızı ile ilişkim aşk seviyesinde kalmış ve yıllarca sürmüştür. Ancak kızın babası Tarık bizim bir araya gelmemize hep engel olmuştur. Sabah saatlerinden itibaren alkol aldım. Tarık'ı aradım ancak telefonuna cevap vermedi. 'Kızın olmadan ben yaşayamam, ya canımı al ya da beni onsuz bırakma, namussuz biri değilim. Eğer namussuzsam gel namusunu temizle, sevdiğim için ölmek de öldürmek de benim için güzel' şeklinde mesaj attım. Kafamda artık her şey bitmişti, sevdiğim kızı vermemeleri hayatı artık durma noktasına getirdi. Evimdeki av tüfeğini alarak Tarık'ın bulunduğu eve geldim. Balkonda Tarık'ın annesi Cennet ile karşılaştım. Bu sırada Tarık evin içerisinden koşarak geliyordu, koridor kısmında görür görmez hedef alarak ateş ettim. Beni engellemeye çalışan Cennet Esen ve daha sonra İbrahim Esen'e ateş ettim. Evde küçük bir kız vardı, evin içerisine doğru kaçtı. Çocuğa bir şey yapmadım."

Daha sonra büfe işleten Celal Koral'ın dükkanına geldiğini ve alkol istediğini belirten Fırat Y, Koral'ın kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.