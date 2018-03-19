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Sivas'ta 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Gazi Anadolu Lisesi'nin 5 öğrencisi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle zehirlenme şüphesi üzerine hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Sivas'ta 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Gazi Anadolu Lisesi'nin 5 öğrencisi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle zehirlenme şüphesi üzerine hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Emek Mahallesi'nde bulunan Gazi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okula yakın lokantadan aldıkları tavuk döneri yiyip, ayran içen öğrenciler, iddiaya göre, bir süre sonra sınıfta rahatsızlandı. Öğrencilerin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine okula sağlık ekibi çağrıldı. Hüseyin Batur (15), Cumali Doğan (15), İsmail Ünal (15), Abdulsamet Öğütlüoğlu (15) ve Muhammet İsa Yalçın (15), sağlık görevlilerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas'ta 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıSivas'ta 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıSivas'ta 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıSivas'ta 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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