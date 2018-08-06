Sivas'ta 6 gün önce kaybolan genç kayalıklarda ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ta 6 gün önce kaybolan genç, Hafik ilçesinde kayalıklarda ölmüş halde bulundu.
Sivas merkez Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan Erkan-Melek Ünlü çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 17 yaşındaki Serkan Ünlü, 6 gün önce evinden ayrıldı.
Çocuklarından haber alamayan aile durumu polise bildirdi. Serkan Ünlü, Hafik ilçesi Dışkapı köyü Hayık mevkisinde, kayalıklarda köylüler tarafından ölmüş halde bulundu.
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ünlü'nün cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Köy halkından Yusuf Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Genç hakkında Sivas'ta kayıp ilanı varmış. Dışkapı köyüne gelmiş. Neden geldiğini bilmiyoruz. Cenazesini çocuklar bulmuş. Serkan Ünlü diye kimlik çıkmış üzerinden." dedi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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