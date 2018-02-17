Sivas'ta 6 yabancı uyruklu yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan karayolundaki kontrol noktasında, bir taksiyi durdurdu. Takside, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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