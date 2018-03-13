Sivas’ta ’Abdulhamid Hanı’ anma programı

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ’Vefatının 100’üncü Yılında Sultan Abdülhamid Han’ı Anma ve Anlama Programı’ düzenlendi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşa karakteri ile gönüllere taht kuran sevilen sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı programın moderatörlüğünü Mehmet Zeyd Yıldız yaptı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki anma programına; Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve kurum müdürleri katıldı.

Katılımcılar Sultan Abdülhamid Han’ın bilinmeyen yönlerini ve hayatını, Bahadır Yenişehirlioğlu’nun etkileyici ve kendine has üslubuyla dinledi. Program sonunda Belediye Başkanı Sami Aydın, Yenişehirlioğlu ve moderatör Yıldız’a çiçek takdim ederek belediyenin kültür yayınlarından hediye etti.

Gerçek anlamda tarihin bilinmediğini ifade eden Başkan Aydın,"Her birimiz Bahadır hocam kadar şanslı olamamış. Millet olarak maalesef tarihimizi hak ettiği şekilde tanıma fırsatı bulamamışız. Son zamanlarda çok güzel dizilerden tarihimizi yeni yeni tanıma imkanı buluyoruz. Gerçekten şu dönemde de Abdülhamid’in yaşadığı döneme çok benzerlikler olduğunu görüyoruz. Ama bir farkı var. Başta Sivas halkı olmak üzere milletimizle gurur duymamız lazım. O gün Abdülhamid’i yalnız bırakan millet bugün yok. Bugün batının uşakları altında giden bir millet yok. Bugün daha bilinçli bir milletimiz var." dedi.