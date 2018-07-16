Sivas'ta aile kavgası: 7 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.Y. ile komşusu Y.B, Aydoğan Mahallesi 21. Sokak'taki evlerinin önünde karşılaştı.
İkili arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından M.Y, 42 RA 119 plakalı aracıyla apartman önünde bekleyen Y.B'ye çarparak yaraladı. Olayı gören Y.B'nin yakınları ve M.Y'nin yakınları arasında kavga çıktı.
Kavgada M.Y, babası M.Y, annesi F.Y. ile Y.B. ve akrabaları S.Ş, N.Ş. ve A.Ş, darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.
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