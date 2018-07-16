HABER

Sivas'ta aile kavgası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 18:44 | Son Güncelleme

Sivas'ta aile kavgası: 7 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.Y. ile komşusu Y.B, Aydoğan Mahallesi 21. Sokak'taki evlerinin önünde karşılaştı.

İkili arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından M.Y, 42 RA 119 plakalı aracıyla apartman önünde bekleyen Y.B'ye çarparak yaraladı. Olayı gören Y.B'nin yakınları ve M.Y'nin yakınları arasında kavga çıktı.

Kavgada M.Y, babası M.Y, annesi F.Y. ile Y.B. ve akrabaları S.Ş, N.Ş. ve A.Ş, darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

PARTNERSöylediklerinize gülüp geçiyorumSöylediklerinize gülüp geçiyorum
İstanbul Tuzla'da hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada!İstanbul Tuzla'da hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada!
Erdek'te 10 hektar zeytinlik yandıErdek'te 10 hektar zeytinlik yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga Sivas

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Caner Talasman'dan Adnan Oktar açıklaması! İsmini bile vermeden seslendi!

Caner Talasman'dan Adnan Oktar açıklaması! İsmini bile vermeden seslendi!

İstanbul Tuzla'da hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada!

İstanbul Tuzla'da hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada!

Gaziantep'te köylüler tarafından bulundu! Gizemli enkaz hakkında ilk açıklama: Ne olduğunu bilmiyoruz!

Gaziantep'te köylüler tarafından bulundu! Gizemli enkaz hakkında ilk açıklama: Ne olduğunu bilmiyoruz!

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.