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Sivas'ta balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

Fadlum Irmağı'nda yaşanan balık ölümleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerince balıklardan ve sudan numune alındı

SİVAS (AA) - Sivas merkeze bağlı Tepeönü köyünden geçen Fadlum Irmağı'nda balık ölümleri yaşandı.

Merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Tepeönü köyünde yaklaşık 3 gün önce balık ölümü meydana geldi.

Köylüler tarafından görülen ve ırmağın yüzeyine vuran ölü balıklar, köy muhtarı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Köye gelen yetkililer, balıklardan ve ırmak suyundan numune aldı.

Köy muhtarı Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık ölümlerinin 3 gün önce gördüklerini söyledi.

Durumu yetkililere bildirdiklerini ve numunelerin alındığını aktaran Yılmaz, "Araştırılmasını istiyoruz. Gerekli yerlere de başvuru yaptık, sonucunu bekliyoruz. Çok sayıda balık ölmüştü. Şimdiye kadar böyle bir şey görmemiştik. Nedeni belli değil ölümlerin. Geçen yıl da su seviyesi çok azalmıştı ama balık ölümü olmamıştı." diye konuştu.

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balık ölümü Fadlum Irmağı muhtar hüseyin Yılmaz Tepeönü Köyü

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