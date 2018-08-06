HABER

Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 22:04 | Son Güncelleme

Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ta tarla biçme sırası yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Akpınar köyünde yaşayan E.K. ve annesi S.K, tarla biçme sırası yüzünden Hüseyin Ballı (38) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K, elindeki balta ile Ballı'nın kafasına vurdu. S.K. de elindeki bıçakla Hüseyin Ballı'yı karnından yaraladı.

Ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan Ballı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Ballı'nın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri E.K. ve annesi S.K'yi gözaltına aldı.

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
Kırkağaç eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar yaşamını yitirdi (2)Kırkağaç eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar yaşamını yitirdi (2)
Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç notTerör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga Sivas

En Çok Okunan Haberler

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not

Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Edirne’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Edirne’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Adalet Bakanı açıkladı: Yargıda yeni dönem başlayacak, her yıl 5 bin hakim ve savcı alınacak

Adalet Bakanı açıkladı: Yargıda yeni dönem başlayacak, her yıl 5 bin hakim ve savcı alınacak

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.