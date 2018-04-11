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Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 01:20 | Son Güncelleme

Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi'nde cep telefonu satışı yapılan bir iş yerinde aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi S.A, diğer gruptaki S.E'yi vücudunun bazı yerlerinden bıçakladı.

Sivas Numune Hastanesine kaldırılan S.E, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata alındı.

S.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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