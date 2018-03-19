Sivas’ta bilim, kültür, sanat ve kitap şenliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından birincisi düzenlenen bilim, kültür ve sanat şenlikleri başladı.

CÜ Kültür Merkezi’nde düzenlenen şenlikler Sivas Belediyesi mehteran takımının konseriyle başladı. Daha sonra halk oyunları ekibi gösteri sundu. CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ilk defa böyle bir şenlik düzenlediklerini belirterek,"Bundan sonra da böyle şenliklerin yapılmasına inanıyoruz. Şehrimiz kadim bir şehir medreselerimize baktığımız zaman bin 200’lü yıllardan bu yana kitapların yazıldığı bir şehir. İlk emri ’oku’ olan bir dinin mensupları olarak böyle bir şenliği gerçekleştirmek istedik. " dedi.

Konuşmanın ardından şenliğin açılışı gerçekleştirdi. CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız şenliğe katılan AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve diğer il protokolü üyeleri şenlikte yer alan stantları gezdi. Bilim, kültür, sanat ve kitap şenliğine 10 yayın evi katılırken, öğrencilerin yaptığı projeler de yer alıyor. 4 gün boyunca sürecek olan şenlikte çok sayıda yazar hayranlarıyla buluşacak.