Sivas'ta bir firma 20 çalışanına ev hediye etti

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta birçok farklı alanda faaliyet gösteren bir firma, bayram öncesinde yaptığı çekiliş ile 20 çalışanına ev hediye etti.

Mermer, inşaat ve enerji alanında Sivas ve Amasya'da yatırımları bulunan Emmioğlu Grup, çalışanları için Ramazan Bayramı öncesinde 14 Haziran'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında çekiliş yaptı. Kura çekilişine Vali Davut Gül de katıldı. Şirket bünyesinde çalışan ve kendi evleri bulunmayan, kirada oturan çalışanları arasında yapılan çekilişle, ev sahibi olacak 20 talihli belirlendi. Ev sahibi olmaya hak kazanan 20 kişi ise aileleriyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Şirketin kent merkezinde yapımı devam eden 100 konutluk bir projeden belirlenen daireleri, tamamlanınca çalışanlara teslim edeceği ifade edildi.

Firma Yönetim Kurulu Başkanı Musa Emmioğlu, daha önce çalışanlarına yönelik ilk uygulamayı Amasya'da gerçekleştirdiklerini ve 27 personele ev hediye ettiklerini söyledi. Bu sene ise aynı uygulamayı Sivas'taki çalışanları için de yapmayı düşündüklerini ve onlara bir bayram hediyesi vermek istediklerini belirten Emmioğlu, "Bize hizmet eden çalışanlarımızın emeğini ödüllendirmek ve bu alanda herkese örnek olmak istedik. Bu uygulamayı daha sonraki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Çalışanlarımızın genel durumlarını takip edip, oluşan kanaatlere göre değerlendirmelerde bulunuyoruz. Biz de çok mutlu olduk, ev sahibi olan personelimiz de mutlu oldu" dedi.

Sivas Valisi Davut Gül de çalışan, üreten kişileri sahip çıkmanın önemli olduğunu belirterek, "Sivas’ımızın önde gelen firmalarından biri olan Emmioğlu Grup ailesinin böylesine anlamlı bir ayda böyle güzel bir hayır işi yapmaları gerçekten çok güzel bir davranış. Bu tür davranışlar, çalışanları işlerine daha çok sahip çıkmalarını sağlar. Aynı zamanda üreterek, çalışarak toplumların daha iyi yere gelmesinin de bir göstergesidir. Hepsi emek işi. Ev hediye edilen vatandaşlarımızı tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olsun. Emmioğlu Grup ailesinin de işlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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