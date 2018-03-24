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Sivas'ta dalgıç kıyafetli işçiler kanalizasyon temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Sivas'ta dalgıç kıyafetli işçiler kanalizasyon temizliği yaptı

SİVAS (AA) - Sivas'ta dalgıç kıyafeti giyen işçiler, tıkanan kanalizasyon ana kolektör hattını temizledi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİBESKİ) ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte etkili olan lodos yüzünden tıkanan kanalizasyon ana kolektör hattı taşkına yol açtı. Kanal bacalarına iş makineleriyle müdahale edilemedi.

Bunun üzerine hattaki taşlar ve kanalı kirleten pislikleri temizlemek için belediye personeli, dalgıç kıyafetleri giyerek çalışma yaptı.

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ana kolektör hattı tıkandı Kanalizasyon SiBESKİ Sivas Belediyesi

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