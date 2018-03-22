Sivas'ta dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Osman Mert yönetimindeki 58 FF 064 plakalı traktör, Boşekin köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.
Traktörün altında kalan Mert, olay yerinde hayatını kaybetti.
Mert'in cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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