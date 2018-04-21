HABER

Sivas’ta ’Din İstismarı ile Mücadele’ paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

Sivas’ta ’Din İstismarı ile Mücadele’ programı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik panel düzenlendi.Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sivas’ta ’Din İstismarı ile Mücadele’ paneli

Sivas’ta ’Din İstismarı ile Mücadele’ programı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik panel düzenlendi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftü Vekili Mehmet Şahin, ’Dini istismar ederek bozgunculuk yapan, kan döken ve aslında kendi çıkarları için Müslümanların maddi ve manevi varlığına göz diken bu hain şebekeler en çok zararı gençlerimize vermeye çalışmıştır." dedi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek toplumun ve özellikle de gençlerin dini istismar eden bu hain örgütlerin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması ve yeni ihanet şebekelerinin türememesi adına bu programların önemli olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından ’Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele’ konulu panele geçildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan’ın oturum başkanlığını yaptığı panele, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ahmet Oğuz, Ankara Müftülüğü Vaizi Neşe Okuroğlu panelist olarak katıldı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ahmet Oğuz, gençlere FETÖ elebaşının vaazlarından ve rüyalarından bahsederek insanları nasıl kandırdığını anlatarak,"FETÖ elebaşı, bir düşünür ve alim olmayıp, küresel güçlerce desteklenmiş bir projenin parçasıdır. Aklını ve emeğini şer odakların hizmetine sunmuş olan bu meczup, önceleri vaiz kimliğiyle örgüt mensuplarının dini duygu ve düşüncelerini yönetme imkanı elde etmiş, böyle değerli bir görev ve statüyü istismardan çekinmemiştir. Her ne kadar ayet ve hadis okusa da, İslami geleneğin klasiklerinden alıntılarla konuşsa da esasen hain bir elebaşı olan Gülen, bir din alimi olarak nitelenemez; bir hocaefendi olarak asla görülemez. Çünkü bir İslam alimi her şeyden önce dini yalnızca Allah’a haskılarak, samimi niyetlerle topluma örnek ve önder olur." şeklinde konuştu.
Vaize Neşe Okuroğlu ise,"Din istismarı konusu, bugün İslam ümmetinin birlik ve beraberliğini tehdit eden ciddi bir güvenlik meselesine de dönüşmüştür. Dini olduklarını ve İslam’ı temsil ettiklerini iddia ederek bozgunculuk yapan, kan döken FETÖ, DEAŞ, gibi terör örgütleri, en büyük zararı Müslüman toplumlara, birlik ve beraberliğimize, geleceğimize ve gençlerimize vermektedir." ifadelerini kullandı.
Programın sonunda KYK İl Müdürü Tunç katılımcılara hediye takdim etti.

Sivas’ta ’Din İstismarı ile Mücadele’ paneli

Sivas’ta ’Din İstismarı ile Mücadele’ paneli

Sivas’ta ’Din İstismarı ile Mücadele’ paneli

Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı!
Meral Akşener çok sert konuştuMeral Akşener çok sert konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.