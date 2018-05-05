HABER

Sivas'ta "dur" ihtarına uymayan araca ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

Koyulhisar ilçesinde, eşi ve kayınvalidesini kaçırdığı ihbarında bulunulan ve polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçınca ateş açılarak durdurulan araçtaki eski astsubay tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, eşi ve kayınvalidesini kaçırdığı ihbarında bulunulan ve polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçınca ateş edilerek durdurulan otomobildeki eski astsubay tutuklandı.

Koyulhisar Emniyet Müdürlüğündeki işlemeleri tamamlanan zanlı M.S.K, Koyulhisar Adliyesine sevk edildi.

M.S.K, çıkarıldığı mahkemece "öldürmeye tam teşebbüs" suçundan tutuklanarak, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki cezaevine gönderildi.

Araçta bulunan ve güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu seken kurşunla yaralanarak hayatını kaybeden M.S.K'nin kayınvalidesi N.A'nın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki ailesine teslim edildi.

N.A'nın ölümüne neden olan kurşunun hangi silahtan çıktığına dair inceleme sürüyor.

- Olay

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, dün gece eşi K.K. ve kayınvalidesi N.A'yı kaçırdığı ihbarında bulunulan eski astsubay M.S.K, polisin "dur" ihtarına uymayıp Refahiye ve Suşehri'deki kontrol noktalarından kaçmıştı. Aracı durdurmak için Koyulhisar'da önlem alınmış, M.S.K'nin, yolu kapatan jandarma ve takipteki polis ekiplerinin ihtarlarına uymayarak kaçmaya çalışması üzerine güvenlik güçlerince ateş açılmıştı. Olayda, N.A. ile seken kurşunların isabet ettiği polis memuru M.G. yaralanmıştı. N.A. hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirmiş, zanlı M.S.K. gözaltına alınmıştı.

Dikkat! Vergi oranları değiştiDikkat! Vergi oranları değişti
Vatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısıVatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısı
AK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorumAK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski astsubay Koyulhisar Sivas

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karatay isyan etti: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Karatay isyan etti: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.