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Sivas'ta "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

Sivas'ta "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın çarptığı polis memuru yaralandı.

İlçe girişinde genel asayiş uygulaması yapan Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durumundan şüphelenerek durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü Y.B. (36), araçla arazi yolundan kaçmaya çalıştı.

Şüpheli aracın peşine düşen polis ekipleri ile zanlı arasında kovalamaca yaşandı. Otomobil önce sivil polis aracına, daha sonra ise aracın kenarında bulunan polis memuru A.K'ye çarptı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis, buradaki ilk tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, hastaneye gelerek polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı.

Gözaltına alınan sürücü Y.B. ile aynı araçta bulunan V.A. (34) ve M.T. (36), İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Araçta yapılan aramada ise bıçak, balta ve kesici aletler bulundu.

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Suşehri

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