Sivas'ta El Nusra operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, terör örgütü El Nusra üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri El Nusra içerisinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle daha önceki tarihlerde hakkında adli işlem yapılan, çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Kadir P'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında arama kararı bulunan zanlı, operasyonla gözaltına alındı.

Kadir P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

